L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Palermo.

L’emergenza non è ancora finita. La squadra si è sottoposta ai tamponi previsti dal protocollo a 48 ore dalla sfida con la Juve Stabia e da questi esami saprà se e quanti elementi potrà recuperare.





Oggi sono attesi gli esiti e qualora dovessero esserci dei calciatori

negativi, scatterà la corsa contro il tempo per poterli aggregare

all’elenco dei convocati. Gli unici destinati a saltare la trasferta contro la Juve Stabia sono i cinque mai rientrati (Lancini, Luperini, Marong, Santana e Somma), gli altri sette costretti a dare forfait contro il Catania potrebbero invece farcela, in caso di tampone negativo. Per i primi sarà necessario svolgere le visite mediche ex novo, gli avevano ottenuto l’idoneità già dopo la quarantena.