Gds: “Palermo, torta per il sindaco. Ma il nome è sbagliato”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla visita del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a New York per promuovere il Festino, che quest’anno celebra il suo quattrocentesimo anniversario, si è trasformata in un momento di festa grazie all’ospitalità e al calore della comunità italoamericana. Nonostante un piccolo errore nel suo cognome su una torta di compleanno, l’evento ha dimostrato la forte connessione e il reciproco apprezzamento tra la Sicilia e la diaspora siciliana negli Stati Uniti.

Il sindaco Lagalla, durante la sua visita, ha partecipato a diverse celebrazioni, iniziando con un evento serale organizzato da varie associazioni culturali e comunità italoamericane di New York, inclusa la società Santa Rosalia e le federazioni italo-americane di Brooklyn, Queens e del New Jersey. Il suo soggiorno è proseguito con un secondo importante appuntamento presso il Consolato italiano di New York, sottolineando l’importanza delle relazioni transatlantiche tra Palermo e la comunità italoamericana.

La grande torta, con i bordi azzurri e dedicata a “mister Langella“, nonostante lo scivolone sul nome, è stata accolta con gioia e gratitudine da Lagalla, che ha ringraziato calorosamente i presenti per il pensiero e la gentilezza. Questo gesto simbolizza non solo la celebrazione del suo 69° compleanno, ma anche il riconoscimento e l’apprezzamento per il suo ruolo nel promuovere e condividere la cultura siciliana oltreoceano.