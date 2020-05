L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’assedio al Pronto soccorso di Villa Sofia. E’ il Pronto soccorso più intasato della città: ieri, in media, i pazienti in attesa erano una sessantina mentre l’indice di sovraffollamento si è aggirato attorno al 200%. «Siamo stracolmi –afferma Puleo –contiamo circa 150 accessi quotidiani, un terzo di questi un terzo li riceviamo dalle ambulanze, in media da trenta a quaranta al giorno, ci siamo abituati ma è molto stressante. Forse sarebbe opportuno pensare a una migliore distribuzione dell’area del 118 in modo tale che i pazienti non finiscano sempre da noi». Ad alleviare la situazione

di Villa Sofia potrebbe essere la riapertura del Pronto soccorso dell’ospedale di Partinico,che da lunedì dovrebbe piano piano ritrovare la sua conformazione originaria, e la trasformazione del presidio d’urgenza del Cervello che potrebbe tornare ad accogliere anche malati di altre patologie.