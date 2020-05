L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla manifestazione di dj, musicisti, impresari, organizzatori di eventi, camerieri, barman e addetti alla sicurezza. Tutto il mondo della notte si è riunito ieri davanti a Palazzo dei Normanni e in tutto erano più di mille per manifestare le proprie difficoltà. «Chiediamo al governo regionale di sederci attorno a un tavolo per considerare le condizioni di sicurezza e trovare il modo per riaprire le discoteche e i locali notturni –spiega il dj Mauriziotto -. Il presidente della Regione Musumeci parla di una possibile riapertura l’8 giugno, ma le linee guida sono inammissibili. In discoteca non si può andare per ascoltare musica, in discoteca la gente vuole ballare».