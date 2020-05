L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul possibile inserimento di 69 strade nel piano generale del traffico urbano per farle diventare aree pedonalizzate. Dal lungomare di Mondello a piazza Sferracavallo, da piazza San Lorenzo a piazza Croci. Indicata anche la pedonalizzazione della via Ruggero Settimo e delle strade ortogonali dalla piazza Castelnuovo alla via Stabile (ambito progettuale tram). Pedonalizzazione della via Ruggero Settimo e delle strade ortogonali dalla via Stabile alla piazza G. Verdi. Pedonalizzazione dei tratti ex

ferrovia compresi tra la via Dante ed il corso Finocchiaro Aprile; via Crociferi nel tratto compreso tre le vie Crispi e Noce; collegamento pedonale tra il Palazzo dei Normanni e le catacombe dei Cappuccini; collegamento pedonale tra le catacombe dei Cappuccini ed il castello dell’Uscibene; pedonalizzazione della piazza San Gabriele Arcangelo in zona Margifaraci; collegamento pedonale tra il parco dell’Oreto e la via Archirafi; collegamento pedonale su sovrappasso tra il Castello di Maredolce e la chiesa di San Ciro. Ma son o previsti anche interventi all’Arenella, via Cimbali, piazza don Bosco.