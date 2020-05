L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui furti e borseggi in spiaggia a Mondello. Sono stati denunciati due pregiudicati dello Zen, già sottoposti a misure di prevenzione, che rubavano le borse delle automobiliste costrette a fare manovra per posteggiare. Un minorenne è stato arrestato in flagrante mentre si dedicava al “classico” furto degli zaini in spiaggia.