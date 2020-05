L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’attacco di Di Piazza ai Mirri «Dario e Daniele Mirri, a maggioranza — scrive l’italoamericano — hanno bocciato la mia proposta di versare immediatamente, entro 72 ore, ognuno per la sua quota, l’intero capitale sociale sottoscritto in Hera Hora per 15 milioni, così da dotare a sua volta il Palermo di tutte le somme necessarie per coprire il budget approvato lo scorso martedì e sostenere ulteriori investimenti finalizzati a fare del Palermo una squadra sempre più forte e solida. Dopo ampia discussione — dice Di Piazza — è stato approvato solo il versamento di circa tre milioni a completamento del capitale sociale del Palermo, da versarsi a richiesta dell’amministratore delegato (Rinaldo Sagramola, ndr), contro la mia proposta, bocciata, di versare immediatamente la somma di oltre 11 milioni di euro». Alle parole di Di Piazza né la Damir né Dario Mirri al momento non vogliono replicare.