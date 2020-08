L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul 5G a Palermo. Il comitato di cittadini che si oppone alle antenne, capeggiato dall’avvocato Giuseppe Cannizzo, non si ferma. Nell’esposto è riportato anche l’elenco delle 36 antenne autorizzate a fronte di 57 richieste – diffuso dall’Arpa – e si chiede anche di chiarire come mai in via Pacinotti uno stesso impianto «ha ricevuto contemporaneamente parere negativo e positivo».



Nell’esposto Cannizzo chiede ai magistrati di verificare «se tali antenne

sono rimaste inattive fino a oggi e anche l’utilità e il vantaggio nell’installazione delle stesse, laddove sarebbero rimaste inattive». Il braccio di ferro dunque continua, mentre sul 5G oltre al «via libera» del governo nazionale arriva anche la posizione dell’Antitrust, che ha bollato come «ingiustificate le restrizioni dei comuni all’espansione della tecnologia 5G».