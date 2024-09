Gds: “Palermo, stavolta vale di più. Col Cesena nel segno di Totò”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sulla partita di oggi del Palermo contro il Cesena nel segno di Schillaci.

La partita tra Palermo e Cesena si preannuncia particolarmente emozionante e carica di significato, poiché sarà giocata nel ricordo di Totò Schillaci, scomparso mercoledì scorso. Il Palermo cercherà di ottenere la seconda vittoria consecutiva, spinto anche dall’atmosfera commossa e dalla voglia di onorare il suo leggendario ex giocatore.

Dionisi dovrà però fare i conti con importanti assenze. Oltre alla già annunciata lunga indisponibilità di Blin, fermo per una lesione al bicipite femorale sinistro, anche Di Francesco e Lund non saranno della partita. L’assenza di Di Francesco, in particolare, scombina i piani tattici, visto il suo recente stato di forma straordinario. Lo statunitense Lund, che non ha partecipato agli ultimi allenamenti, mancherà invece come terzino sinistro.

In difesa, una buona notizia arriva dal rientro di Baniya, che è stato convocato dopo essersi ripreso da un infortunio. Tuttavia, il difensore partirà dalla panchina, mentre saranno ancora Ceccaroni e Nikolaou a formare la coppia centrale, con Diakité a destra e Pierozzi a sinistra, considerato che Buttaro non è ancora pronto a livello fisico. Pierozzi ha ben figurato nella vittoria contro la Juve Stabia, e Dionisi si affiderà nuovamente a lui.

A centrocampo, Dionisi sembra avere poche opzioni. Il trio Segre-Gomes-Ranocchia è quello più affidabile, con Saric e Vasic pronti a entrare a partita in corso. Gomes, in particolare, dovrà fare gli straordinari in assenza di Blin, non avendo alternative come regista.

In attacco, si prospetta una piccola rivoluzione. Sulla fascia sinistra, l’assenza di Di Francesco potrebbe aprire le porte a Di Mariano, che giocherà anche in memoria dello zio Totò Schillaci. Sarà lui a partire titolare, con un grande carico emotivo. Sulla destra, è in atto una competizione tra Insigne e Le Douaron: il francese potrebbe avere la sua prima occasione da titolare, mentre Insigne potrebbe essere preservato per la partita successiva contro il Napoli.

Per il ruolo di prima punta, Dionisi è ancora indeciso se confermare Henry, autore di buone prestazioni recenti, o riproporre Brunori. La scelta sarà fatta all’ultimo momento, ma Henry sembra leggermente favorito per partire dall’inizio.

In ogni caso, la sfida contro il Cesena sarà un banco di prova importante per il Palermo, che cercherà di regalare ai suoi tifosi una vittoria al Barbera, da dedicare ovviamente alla memoria di Totò Schillaci.