Gds: “Palermo, che guai! Dionisi perde «Di Fra» e Lund. Blin, lo stop si annuncia lungo”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sui tre infortuni pesanti per Dionisi.

Il Palermo si prepara ad affrontare il Cesena con una serie di problematiche legate agli infortuni, che complicano il lavoro di Dionisi. Le assenze di Lund, Di Francesco e Blin rappresentano un serio ostacolo, soprattutto perché i primi due sono stati colonne portanti della fascia sinistra, con Lund schierato come terzino e Di Francesco come esterno offensivo. Entrambi sono costretti ai box a causa di un sovraccarico muscolare. Lund ha accumulato minuti in Nazionale, giocando contro il Canada e la Nuova Zelanda, oltre a essere subentrato contro la Juve Stabia, mentre Di Francesco aveva brillato in quella stessa gara, fornendo un assist decisivo per Henry.

Il quadro per Blin è ancora più complesso. Il centrocampista ha riportato una lesione al tendine del bicipite femorale sinistro durante l’ultima partita, dovendo abbandonare il campo con una borsa del ghiaccio sulla gamba. Gli esami hanno confermato la necessità di un intervento chirurgico, con tempi di recupero che si prospettano lunghi, probabilmente fino dopo la pausa invernale. Questo è un duro colpo per il centrocampo del Palermo, dove Blin era diventato un elemento chiave dall’inizio della stagione.

Dionisi dovrà necessariamente apportare modifiche tattiche per far fronte a queste assenze. Anche Verre è indisponibile, ma le alternative non mancano, e lo staff tecnico lavorerà per trovare soluzioni efficaci.

Una nota positiva arriva dal rientro di Baniya, che si era fermato per una lesione al soleo della gamba destra. Il difensore ha giocato solo pochi minuti contro la Cremonese, ma il suo ritorno tra i convocati è cruciale, considerando che Dionisi ha dovuto schierare una coppia di centrali mancini nelle ultime partite, con Nikolaou e Ceccaroni, che però si sono comportati bene. Tuttavia, è improbabile che Baniya venga impiegato dal primo minuto contro il Cesena, a meno che non sia necessario nei minuti finali.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, Lucioni continua il suo recupero, sebbene abbia iniziato a lavorare parzialmente con la squadra. Pierozzi, che ha subito una leggera distorsione contro la Juve Stabia, è già tornato disponibile, mentre Gomis e Di Bartolo restano ancora in infermeria alle prese con i loro rispettivi infortuni.