L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si è soffermata sulla situazione legata al mercato in entrata in casa Palermo. Tra i nomi per il reparto offensivo spunta quello di Giacomelli, fantasista del Vicenza in scadenza di contratto. Per il centrocampo si tiene sempre d’occhio Biondi del Catania, in difesa i nomi sondati sono quelli di Liviero del Vicenza, Beruatto della Juventus U23 e Donnarumma del Monopoli, oltre che De Col dell’Entella.