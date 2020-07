L’edizione odierna de “Giornale di Sicilia” si sofferma sugli under per quanto riguarda il calciomercato del Palermo, tra riconferme e possibili nuovi arrivi. Il primo della lista è il trequartista/esterno Andrea Silipo, rientrato alla Roma, ma con i giallorossi si discute anche di altri giovani da poter prelevare in prestito, come il centrocampista Pezzella. Ancora in fase di stallo, invece, i colloqui con i club di Serie A che hanno visto rientrare i propri giovani da Palermo, ovvero Atalanta (Kraja), Lecce (Felici), Spal (Fallani) e Verona (Peretti). L’obiettivo dei rosa è di strappare una cessione a titolo definitivo, cercando di agevolare le altre società con un’opzione di acquisto futura.