L’edizione odierna de “Giornale di Sicilia”, analizza così l’avanzamento della trattativa avente ad oggetto l’utilizzo dello stadio Renzo Barbera da parte del Palermo anche per la prossima stagione. Perché il club di Viale del Fante ritiene essere «l’unico utilizzatore possibile» dell’impianto e si augura che il Comune possa accontentare le esigenze della società. L’incontro con i

consiglieri della settima commissione è stato positivo, ma come spiega l’ad Sagramola, l’ostacolo dei 341.150 euro di canone annuo rimane lì, ancora da superare: «C’è la consapevolezza che si sta parlando di un canone non adeguato, per quelle che sono le dimensioni dell’unico utilizzatore possibile. C’è una perizia che non posso giudicare dal punto di vista tecnico, non ho né gli elementi, né le competenze per farlo. Di contro, la sensazione è che la perizia sia stata fatta valutando lo sta dio come un bene commerciale, invece è un contenitore realizzato per ospitare la squadra che è espressione del territorio».