L’edizione odierna de “Giornale di Sicilia”, riporta le dichiarazioni dell’ad del Palermo Rinaldo Sagramola sulla questione “Barbera”: «Laddove cultura e sport sono sostenuti dagli enti pubblici come tante altre attività che coinvolgono la comunità, prevedono un trattamento particolare, diverso da quello di un normale esercizio commerciale». Per poter usufruire di questo «trattamento particolare», però, sono in piedi diverse ipotesi. Dall’utilizzo

del fondo regionale alla sponsorizzazione del Comune, oltre che la

compensazione di eventuali opere di manutenzione straordinaria

(qualora questa dovesse essere affidata al club), tutte strade al vaglio

del Palermo e dell’amministrazione comunale. «L’impostazione che è

venuta fuori dai ragionamenti con la settima commissione – conclude

Sagramola – merita di essere approfondita, perché vuole prendere in

esame e tenere conto delle attività e dei servizi che la società rende alla

collettività».