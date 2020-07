Segnali distensivi arrivano anche dal sindaco Leoluca Orlando, che ha ribadito la propria volontà di trovare la soluzione per assegnare lo stadio “Renzo Barbera” al Palermo. Queste le sue dichiarazioni riportare da “Il Giornale di Sicilia” in edicola oggi: «La volontà è quella mia e dell’intera città. Il consiglio comunale è chiamato ad approvare un atto deliberativo nel quale è previsto da una parte la quantificazione del valore dell’immobile, ma anche ad applicare tutte le provvidenze possibile. Al tempo stesso, si resta in attesa della disponibilità da parte del Palermo di ricevere il patrocinio della città». Tra il club e il Comune i contatti restano vivi. Nei prossimi giorni (probabilmente già domani) i vertici societari incontreranno i capigruppo, nel tentativo di avvicinarsi ulteriormente ad un’intesa.