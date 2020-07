L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si è soffermata sulla situazione legata al mercato in entrata in casa Palermo. Infatti, sembra essere sfumato l’arrivo dello svincolato Paponi. L’ex centravanti del Piacenza, liberatosi poche settimane fa dal club emiliano, era stato accostato proprio ai rosanero e adesso sarebbe in procinto di firmare un accordo con un altro club di Serie C.

Sul ’attaccante si erano interessate anche Padova e Modena, con i gialloblù che, oltre a Paponi, hanno messo nel mirino Corazza della Reggina, altro centravanti a cui il Palermo è fortemente interessato. Altri profili visionati dal Palermo sono il mediano De Rose e il terzino Garufo. Restano vive in avanti le piste che portano a Brighenti (Monza), Simeri (Bari), Costantino (Bari, ma di proprietà della Triestina) e Gliozzi (Sassuolo, rientrato dal prestito al Monza).