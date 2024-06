Gds: “Palermo, sprint Nikolaou e svolta su Soleri”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle trattative di mercato in casa Palermo.

La situazione di mercato del Palermo sembra particolarmente dinamica, con il club impegnato attivamente tanto nelle operazioni in entrata quanto in quelle in uscita. Edoardo Soleri, attaccante molto richiesto, è al centro di questo movimento, con il numero 27 del Palermo che ha attirato l’interesse di diverse squadre della Serie B, in particolare lo Spezia.

Lo Spezia pare essere il club più interessante per Soleri, forse a causa di un progetto sportivo convincente o di una proposta economica più vantaggiosa. L’interesse per Soleri non è unilaterale; il Palermo ha mostrato interesse per Dimitrios Nikolaou, difensore dello Spezia, che potrebbe rafforzare la retroguardia dei rosanero.

Le discussioni tra i due club potrebbero aver portato a una proposta di scambio che soddisfi entrambe le parti. Uno scambio che coinvolge Soleri e Nikolaou sarebbe una soluzione che potrebbe beneficiare entrambe le squadre, permettendo al Palermo di rafforzare la propria difesa mentre offre a Soleri l’opportunità di un nuovo inizio altrove, possibilmente in un ambiente che lo valuta particolarmente. Questo tipo di operazioni dimostra l’importanza della strategia e della negoziazione nel calcio moderno, dove i club cercano di bilanciare gli interessi sportivi e economici in maniera efficace.

Sullo stesso piatto della trattativa, infatti, potrebbero essere inseriti i profili di Soleri e del difensore greco, in maniera tale che solamente i dettagli restino da ultimare: scambio di cartellini o di prestiti potrebbe essere una delle soluzioni al vaglio dei due ds. Questo anche perché Ferrari, obiettivo numero 1 per la difesa rosanero, ha molte pretendenti in Serie A e difficilmente accetterà di scendere in B. In porta si continua a cercare un’alternativa valida a Desplanches, con Fulignati in pole position (con tutte le difficoltà del caso legate alla questione di gerarchie tecniche). Pigliacelli andrà via (Bari?).

A centrocampo si valuterà se puntare o meno su Stulac: in tutti i casi, un play il Palermo lo sta sempre cercando e Hasa, seppur non di primissima fascia, è un profilo che piace. Carissoni, Barbieri, Di Chiara e Turicchia i nomi più caldi per le corsie esterne difensive, così come quello di Vandeputte resta vivo per quelle offensive: il belga è l’obiettivo numero 1 per rinforzare il reparto degli esterni d’attacco. In avanti, dopo le parole di De Sanctis, sembra farsi più lontana l’ipotesi di una cessione di Brunori. Ma si sa, le strade del calciomercato sono sempre infinite.