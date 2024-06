Fake news sugli orari del campionato: la Lega B smentisce con una nota ufficiale

La Lega B ha preso posizione per chiarire e correggere le notizie infondate circolate riguardo agli orari delle partite del prossimo campionato di Serie BKT. Queste informazioni errate, che talvolta sono state erroneamente attribuite alla stessa Lega, hanno causato confusione tra i tifosi e il pubblico. La Lega B sottolinea l’importanza di affidarsi ai comunicati ufficiali per ottenere informazioni precise e verificate, criticando l’approccio di alcuni media che diffondono notizie non confermate. In questo modo, la Lega invita i media e i tifosi a consultare direttamente le fonti ufficiali per evitare malintesi e garantire che l’informazione sia accurata e affidabile.

Ecco la nota:

“Su alcuni organi di informazione sono girate in queste giorni notizie fantasiose sugli orari delle partite del prossimo campionato della Serie BKT, la cui paternità è stata talvolta addirittura attribuita alla Lega B. Proprio la Lega B, con queste righe, intende smentire tali informazioni, invitando i media a reperire direttamente dalla fonte i comunicati ufficiali, evitando di riportare così notizie che hanno come unico effetto quello di confondere i tifosi”.