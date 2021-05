L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul rendimento di Lorenzo Lucca con la maglia del Palermo.

Più delle 13 reti, quel che risalta è il dato della media realizzativa del giovane centravanti: un gol ogni 122 minuti di gioco. Tra gli attaccanti del girone C in doppia cifra, solo Marotta della Juve Stabia ha fatto meglio. Se si abbassa l’asticella a cinque gol realizzati in campionato, il cerchio include anche Baclet del Potenza.





Il Genoa è in prima fila per assicurarsi le sue prestazioni.