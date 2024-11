Gds: “Palermo-Spezia. La prevendita non decolla”

Un confronto dal gusto speciale quello che andrà in scena al Renzo Barbera, dove il Palermo ospiterà lo Spezia in una sfida che, come riportato dal Giornale di Sicilia in edicola oggi, rievoca momenti emozionanti dello scorso campionato. Tuttavia, l’entusiasmo sugli spalti non sembra essere all’altezza delle aspettative: la prevendita procede su numeri standard, con una stima di circa 20.000 spettatori, lontani dai quasi 30.000 presenti un anno fa, quando Stulac firmò al minuto 104 il 2-2 contro i liguri su punizione.

Palermo-Spezia: biglietti in vendita, le info

Lo scenario oggi è molto diverso. Lo Spezia arriva in Sicilia forte di un vantaggio di 12 punti in classifica sui rosanero, un dato che riflette una realtà solida e inaspettata alla vigilia del campionato.

Il Palermo, guidato da Dionisi, dovrà fare a meno di Pierozzi, fermato da un problema all’adduttore, che lo rende indisponibile per il match. Per il resto, la squadra si è allenata regolarmente e oggi concluderà la preparazione con la rifinitura.

Una sfida che promette emozioni, tra due squadre ambiziose, con il Palermo che cerca di sfruttare il fattore campo per accorciare le distanze e rilanciare le proprie ambizioni in classifica. Un appuntamento da seguire con attenzione.