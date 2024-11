Gds: “Palermo, da perno inamovibile a precario. Adesso Gomes deve sgomitare”

Nel match contro lo Spezia, mister Dionisi si trova davanti a un dilemma importante a centrocampo, come sottolineato da Massimiliano Radicini nel Giornale di Sicilia in edicola oggi. La sfida tra Gomes e Ranocchia per il ruolo di play davanti alla difesa tiene banco dopo le recenti prestazioni convincenti dell’ex Manchester City, che contro la Sampdoria ha dimostrato di essere un’opzione valida in quel ruolo.

Gomes, rimasto in panchina nell’ultima gara, potrebbe rientrare tra i titolari, ma il ballottaggio con Ranocchia resta apertissimo, anche in considerazione della diversità di caratteristiche tra i due: equilibrio e capacità difensiva per il francese, visione di gioco e qualità tecnica per l’italiano. Dionisi potrebbe decidere all’ultimo, valutando anche le peculiarità dello Spezia, un avversario tatticamente molto diverso dalla Sampdoria.

Scelte in difesa e attacco

In difesa, davanti a Desplanches, tutto dovrebbe essere confermato: Diakité a destra, Baniya e Nikolaou centrali, e Ceccaroni sulla sinistra, con Lund ancora relegato in panchina.

Per il reparto offensivo, Dionisi dispone di diverse opzioni, soprattutto per il ruolo di terminale centrale: l’ex Verona Henry è favorito, ma non sono escluse le sorprese con Le Douaron e il capitano Brunori pronti a subentrare. Sugli esterni, è difficile immaginare cambiamenti significativi, vista la forma di Insigne e Di Francesco, quest’ultimo tornato al gol contro la Sampdoria con un bellissimo tiro a giro.

Un match decisivo

Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, la sfida con lo Spezia rappresenta un’occasione cruciale per il Palermo, che punta a riscattarsi e tornare alla vittoria, fondamentale per rilanciare le proprie ambizioni in classifica. Una partita in cui ogni scelta e dettaglio potrebbero fare la differenza.