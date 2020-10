L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida fra Bisceglie e Palermo. Boscaglia continua a lavorare sul 4-2-3-1, ma ha qualche dubbio legato a Somma. Dopo la sfida contro la Ternana, il difensore non ha più lavorato col gruppo. Anche ieri ha svolto un allenamento differenziato.

Ieri ha continuato a lavorare a parte Palazzi, ormai pienamente recuperato dal problema muscolare. Verrà valutato anche oggi e domani. Resta fuori Marconi, mentre in difesa tornano Crivello e Corrado. Il palermitano è in vantaggio per giocare sulla fascia sinistra. Almici pronto a debuttare su quella destra.





Verso la conferma Odjer e Luperini. In avanti scalpitano Silipo e Floriano.