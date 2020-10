Gds: "Il derby con il Catania alle 21 di lunedì 9 novembre al Barbera. Sette anni dall'ultima volta"

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul derby Palermo-Catania, che andrà in scena lunedì 9 novembre alle 21. Torna a sette anni e mezzo di distanza dall’ultima volta e lo fa con la diretta su Raisport.

L’ultimo derby disputato in Serie C risale al 23 ottobre 2000, in diretta serale

sulla tv di Stato, con un risultato ancora stampato nella mente di

tutti i tifosi rosanero. L’anno che si concluse con la promozione di

Cappioli e compagni in Serie B vide la squadra allenata allora da

Sonzogni vincere il derby per 5-1.



L’ultimo derby disputato in generale fra le due squadre, invece, risale al 21 aprile 2013. Entrambe giocavano in Serie A.