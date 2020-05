L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul futuro del Palermo. Nessuno potrà negargli la promozione e il club fa bene a ribadirlo. Il Consiglio federale è stato rinviato: in pratica si continua a prendere tempo, ma non decretare la fine dei campionati dilettantistici dalla D in giù è un controsenso. Mirri, Sagramola e Castagnini sono già all’opera. Per prima cosa bisognerà fare chiarezza sulla panchina. Pergolizzi ha centrato l’obiettivo, ma se la società non è convinta che sia l’uomo giusto per la C che ci sia chiarezza. Una stretta di mano è il modo migliore per lasciarsi e per non fare riaffiorare vecchi e tristi ricordi di un Palermo che non c’è più.