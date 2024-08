Gds: “Palermo, Segre verso il rientro”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul rientro di Segre dall’infortunio.

La sfida tra Pisa e Palermo, in programma sabato alle 20.30 alla Cetilar Arena, sarà diretta dall’arbitro Andrea Colombo della sezione di Como. Colombo ha un solo precedente con il Palermo, avendo arbitrato la partita contro la Sampdoria nei play-off della scorsa stagione, che i rosanero vinsero 2-0 grazie a una doppietta di Diakité, allora sotto la guida di Mignani. Quella vittoria fu decisiva per il Palermo, che si qualificò per la semifinale degli spareggi per la promozione in Serie A, dove affrontarono il Venezia.

Ad affiancare Colombo ci saranno gli assistenti Trinchieri e Bahri, mentre il quarto uomo sarà Mirabella. Il VAR sarà gestito da Camplone, con Di Vuolo come AVAR.

Per quanto riguarda le condizioni della squadra, i portieri Gomis e Di Bartolo sono ancora lontani dal recupero, costretti alle stampelle. Invece, il rientro di Segre sembra avvicinarsi, con il giocatore che ha ripreso a lavorare a ritmi ridotti con il gruppo prima di proseguire con un allenamento personalizzato. Lucioni, invece, si è limitato a salutare i tifosi prima di sedersi in panchina.

Sul fronte abbonamenti, una storia curiosa e toccante vede protagonista il piccolo Andrea Muratore, che è diventato l’abbonato più giovane d’Italia. Nato a Palermo lo scorso lunedì alle 14.10, Andrea ha ricevuto un abbonamento per la curva Nord del Barbera solo quattro ore dopo la sua nascita, grazie ai genitori Gioacchino e Giorgia, grandi tifosi rosanero, che hanno voluto condividere subito la loro passione con il nuovo arrivato.