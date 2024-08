Gds: “Palermo. Sirigu in arrivo, Wieteska è l’ultima idea per la difesa”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo con Sirigu in arrivo.

Il Palermo sembra destinato a un ritorno nostalgico con l’imminente ingaggio di Salvatore Sirigu come nuovo portiere. Sirigu, che ha iniziato la sua carriera proprio con la maglia rosanero, sta per fare ritorno nel club siciliano dopo aver superato il francese Costil nella corsa per sostituire l’infortunato Gomis, fuori dai giochi per almeno sei mesi. La scelta di Sirigu è dettata non solo dalla sua esperienza, ma anche dal suo desiderio di tornare a vestire i colori del Palermo, accettando un ruolo di secondo portiere alle spalle di Desplanches. L’operazione sembra ormai ai dettagli e potrebbe essere ufficializzata a breve.

Nel frattempo, il direttore sportivo De Sanctis è al lavoro per rafforzare ulteriormente la difesa. Tra i nomi in lizza c’è quello del polacco Mateusz Wieteska, attualmente in forza al Cagliari, ma il club sardo sembra disposto a cederlo solo in prestito oneroso. Alternativamente, il Palermo potrebbe puntare su Federico Ceccherini, grazie anche ai buoni rapporti tra il club e gli agenti del difensore, che sono gli stessi del rosanero Valerio Verre.

Sul fronte uscite, Simon Graves è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Pec Zwolle, alla ricerca di maggior spazio per giocare e mettersi in mostra.

Infine, il Palermo sta seguendo con interesse la situazione di Joao Pedro, attaccante italo-brasiliano e vecchia conoscenza dei tifosi rosanero, attualmente svincolato dopo l’esperienza in Turchia. La Salernitana ha già presentato un’offerta per l’attaccante, ma il Palermo spera di convincerlo a tornare in Sicilia, magari facendo leva sui ricordi della sua precedente esperienza con il club. Il Palermo, dunque, sta cercando di completare la rosa con innesti che richiamano un passato glorioso, nella speranza di tornare a rivivere quei giorni di gloria.