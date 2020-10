L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla possibilità di disputare Palermo-Potenza.

Grazie alla presenza dei quattro giovanissimi, i rosa potrebbero giocare regolarmente contro i lucani.





Bisognerà attendere due cicli di tamponi: quello di oggi e quello di martedì, necessari per capire se ci saranno o meno gli estremi per scendere in campo.