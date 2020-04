L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del capitano del Palermo, Mario Alberto Santana che in questi giorni sta lavorando sodo in casa per tornare al top in vista di una possibile ripresa del campionato. Anche l’argentino – si legge – ha ricevuto una cyclette come il resto dei compagni e adesso lo stesso Santana è alle prese con un programma specifico indicato dal preparatore Petrucci. Quando il Barbera riaprirà le porte dunque, potrebbe esserci una sorpresa.