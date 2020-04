L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dei maggiori controlli che ci saranno per evitare le “gite” di Pasqua. A Palermo, la Favorita sarà chiusa, come ha deciso il sindaco Leoluca Orlando. I controlli delle forze dell’ordine saranno di molto aumentati nelle giornate di domenica e lunedì, con particolare attenzione alle zone come Mondello. Le messe saranno celebrate su social, con degli streaming.