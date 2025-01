Gds: “Palermo, salta De Sanctis. Gomes vicino all’addio? Le ultime”

Chiunque sarà chiamato a prendere le redini del mercato rosanero dovrà agire rapidamente per rafforzare la squadra e invertire la rotta. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il nome principale per l’attacco è quello di Gianluca Lapadula, un attaccante di esperienza e personalità che potrebbe dare nuova linfa a un reparto offensivo finora poco incisivo.

I numeri parlano chiaro: Henry e Le Douaron hanno segnato solo due reti a testa, mentre Brunori è fermo a una sola marcatura. Proprio Brunori potrebbe essere tra i partenti: il Venezia ha già mostrato interesse e potrebbe proporre contropartite come Gytkjaer e Raimondo per portarlo in laguna.

Anche il futuro di Gomes è sotto esame, con la necessità di valutare eventuali sostituti all’altezza. Tuttavia, per il centrocampo potrebbe risultare decisivo il rientro imminente di Blin, atteso a breve termine dopo l’infortunio.

Il nuovo direttore sportivo, che potrebbe essere Francesco Marroccu o Carlo Osti, dovrà affrontare un mercato di gennaio particolarmente delicato e cruciale per rilanciare il Palermo e riportarlo a competere per le posizioni di vertice.