Gds: “Palermo, mancanza di alternative. Dionisi salva la panchina?”

Per quanto riguarda la panchina, non dovrebbero esserci più dubbi sulla permanenza di Alessio Dionisi. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’attuale allenatore sarà regolarmente presente domani a Torretta per la ripresa degli allenamenti, salvo clamorosi colpi di scena dell’ultima ora.

Le riflessioni sulla sua posizione ci sono state, così come alcuni sondaggi esplorativi con tecnici del calibro di Liverani, Pirlo e Mazzarri, ma nessuno di questi profili avrebbe convinto del tutto la dirigenza rosanero. La società, infatti, ritiene che Dionisi abbia ancora margini per fare meglio di quanto visto finora e punta sulla sua capacità di invertire la rotta.

Il primo banco di prova per il tecnico ex Sassuolo sarà la sfida casalinga contro il Modena, in programma domenica 12 gennaio al Barbera. Un match che rappresenta un test fondamentale per ripartire con il piede giusto e ritrovare entusiasmo in vista della seconda metà della stagione.

Nel frattempo, il Palermo si prepara alla svolta dirigenziale con l’addio di De Sanctis e l’attesa per l’arrivo di un nuovo direttore sportivo, con i nomi di Francesco Marroccu e Carlo Osti ancora in pole position. Da ora in avanti, però, non ci saranno più alibi per nessuno: è il momento di rispondere sul campo.