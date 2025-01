Gds: “Palermo. Numeri choc, 29 anni fa finì malissimo”

Metà campionato da dimenticare e un record negativo da cancellare. È tempo di bilanci per il Palermo, che chiude il girone d’andata con numeri preoccupanti. Come sottolineato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno raccolto appena 24 punti in 20 partite, realizzando soltanto 20 gol—una media di un gol e poco più di un punto a partita.

Numeri che sarebbero accettabili per una squadra in lotta per la salvezza, ma che stridono fortemente con le ambizioni di promozione dichiarate a inizio stagione. A rendere ancora più allarmante il quadro è il parallelo con il Palermo 1996/97, quello allenato inizialmente da Arcoleo, con Biffi in difesa e Sicignano tra i pali. Anche allora, dopo venti giornate, i rosanero totalizzarono 20 punti e 20 reti, ma finirono per retrocedere in Serie C, nonostante il cambio in panchina con Vitali.

I tifosi, come riportato da Orifici, temono che la storia possa ripetersi e chiedono interventi immediati per invertire la rotta. Neanche alla prima stagione in Serie B con Corini nel 2022/23, il Palermo aveva fatto così male: dopo venti turni, i rosanero avevano 25 punti e 22 gol all’attivo, riuscendo poi a chiudere ad un passo dai playoff grazie a un girone di ritorno di ben altro spessore.

Ora, invece, l’urgenza è quella di cambiare marcia, evitare che gli spettri del passato si trasformino in realtà e risollevare una stagione che rischia di prendere una piega preoccupante. Toccherà alla società e a Dionisi, confermato sulla panchina rosanero, cercare di riportare la squadra sui binari giusti già dalla prossima partita contro il Modena.