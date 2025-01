Gds: “Palermo, De Sanctis salta. Paga anche la gestione dei “casi” Lucioni-Brunori”

Il Palermo ha deciso di separarsi dal direttore sportivo Morgan De Sanctis, segnando così la fine di un capitolo iniziato la scorsa estate dopo la sua esperienza poco brillante alla Salernitana. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la scelta è maturata dopo un periodo di riflessione tra Palermo e Manchester, con l’obiettivo di dare una svolta in un momento delicato della stagione. La squadra, infatti, è in ritardo rispetto alle aspettative e alle posizioni di vertice della Serie B.

De Sanctis paga soprattutto per una campagna acquisti estiva che non ha prodotto i risultati sperati. I nuovi innesti, complice anche la sfortuna legata agli infortuni di Gomis e Blin, non sono riusciti a incidere in modo costante. Inoltre, la gestione di situazioni complesse come quelle di Brunori e Lucioni ha sollevato perplessità, contribuendo a minare ulteriormente la posizione dell’ex portiere.

La società ha quindi ritenuto necessario un cambiamento, non solo per intervenire sul mercato di gennaio, ma anche per rilanciare un progetto tecnico che finora non ha convinto. Sempre secondo Radicini, tra i nomi in lizza per il ruolo di nuovo direttore sportivo ci sono Francesco Marroccu, ex ds di Cagliari e Verona, e Carlo Osti, entrambi profili esperti e operativi fin da subito.

Chiunque sarà scelto dovrà affrontare un compito delicato: rafforzare la rosa con innesti mirati e risolvere alcune situazioni interne ancora irrisolte, per dare al tecnico Alessio Dionisi gli strumenti necessari per rilanciare le ambizioni del Palermo.