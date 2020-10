L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla situazione del cimitero dei Rotoli. Dopo l’impegno del Sindaco si tenta di togliere subito le bare ancora posate a terra. Si studiano interventi come il forno mobile. «Ben venga la decisione del sindaco di utilizzare altre strutture e

spazi per superare le criticità del cimitero dei Rotoli, fermo restando che la soluzione deve essere definitiva e ricondurre in tempi rapidi la situazione dentro parametri di normalità – affermano i consiglieri di Sinistra Comune Barbara Evola, Fausto Melluso, Marcello Susinno e Katia Orlando.