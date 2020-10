Gds: "Palermo. Lezioni complicate nei giorni dell’emergenza per la pandemia. Scuola in trincea contro il virus. Raffica di contagi e classi a casa"

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle difficoltà della scuola nell’emergenza Coronavirus. Raffica di contagi e classi a casa. Sono emerse diverse positività nelle scuole palermitane, che hanno costretto diversi ragazzi alla quarantena per 14 giorni e relativo tampone. All’istituto artistico Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara un operatore scolastico è risultato positivo al Covid-19 e al momento si trova ancora in quarantena. All’Istituto Don Bosco è stato segnalato un secondo studente positivo. Il preside Nicola Filippone, oltre alla sanificazione dei locali, ha disposto la didattica a distanza per le due classi.