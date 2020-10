L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Boscaglia e Sagramola.

Il tecnico ammette di «aver chiesto qualche altra cosa che non è stata possibile realizzare,nonostante si sia lavorato in questo senso». Dall’altro, Rinaldo Sagramola, in un’intervista a Trm spiega: «Quelli che dovevamo prendere abbiamo preso. Abbiamo fatto quello che ritenevamo giusto per creare una squadra competitiva con un obiettivo a medio termine: abbiamo costruito una rosa esperta, non vecchia, che può essere una ottima base per ritentare, se non riuscissimo quest’anno, l’assalto alla B. Abbiamo portato undici nuovi giocatori, abbiamo rifondato la squadra totalmente, prendendo calciatori di categorie superiori.

Il tempo ci dirà se abbiamo fatto bene o male, ma dire che non abbiamo fatto nulla è una falsità. Non so quale calciomercato si aspettasse la gente. Sono stati spesi in linea con il budget già presentato 18 mesi fa, si è immaginato di destinare una somma importante in termini gestionali. Circa 6 milioni di euro solo destinati alla squadra che non è assolutamente poco per questa categoria. Quelli messi sono stati rispettati nonostante i disagi di una stagione segnata.

Abbiamo “zero” alla casella incassi al botteghino. Abbiamo preferito costruire una squadra composta da ragazzi. Un mix di gioventù ed esperienza. Non è sfumato nessuno. L’unica eccezione era Di Gaudio, propostomi a un’ora dalla fine del mercato: una bomba.

Il problema è che la cosa è stata talmente frettolosa che non ha dato il tempo di mettere a fuoco le situazioni da parte anche del giocatore».