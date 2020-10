Gazzetta dello Sport: "Catania, Raffaele chiede subito il bis «Con la Juve Stabia sarà spettacolo»"

L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Giuseppe Raffaele, allenatore del Catania: «In due gare abbiamo cancellato il -4 in classifica. Juve Stabia? Sarà una sfida aperta, forse anche spettacolare. Noi abbiamo curato molto la fase di non possesso, per i collegamenti tra esterni e punte occorre tempo, ma abbiamo provato situazioni importanti. Più giochiamo meglio è, vi ricordo che durante il ritiro non ci è stato possibile sostenere amichevoli e ci stiamo conoscendo in campo durante il campionato».