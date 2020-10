L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Renato Costa, neocommissario ad acta per l’emergenza Covid a Palermo, responsabile del reparto di Medicina nucleare del Policlinico «Tamponi rapidi? Sui pazienti sintomatici l’attendibilità è altissima, un po’ meno su quelli asintomatici, ma bisogna tener conto che neanche i tamponi tradizionali, quelli molecolari, sono affidabili al 100 per cento. Nuove zone rosse? Al momento non vedo le condizioni, ma se i numeri dovessero precipitare non possiamo escludere altre zone rosse. Quel che dobbiamo evitare, invece, è un nuovo lockdown, soprattutto sanitario: nonostante l’emergenza, non possiamo precludere ai cittadini il diritto alla salute e bisogna ancora smaltire le lunghe liste d’attesa che si sono create durante marzo e aprile».