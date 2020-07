L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul nuovo regolamento relativo alle rose della Lega Pro. Non poche le polemiche: si potranno inserire un massimo di 22 calciatori con un contratto da pro. E’ prevista una deroga per la prossima stagione alle società che hanno già in lista più di 22 giocatori professionisti, mentre le altre dovranno attenersi al limite. La questione riguarda da vicino il Palermo, anche se i rosa al momento hanno sotto contratto 8 giocatori “over”. In caso di violazioni, le sanzioni vanno dalla decadenza del diritto ad usufruire della ripartizione delle risorse con multa di 2000 euro per ogni giorno di ritardo nel deposito della lista, fino ad una sanzione pecuniaria. Bandecchi, patron della Ternana, ha criticato aspramente la scelta.