L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Palermo.

“Sono sale sulle ferite le dichiarazioni dell’ad Sagramola, che ha sostenuto di «avere sottovalutato la forza della Ternana e del Bari». Un’ammissione di colpa tardiva e grave, senza correi. Questo giornale e tanti tifosi senza paraocchi sostenevano che il Palermo non era all’altezza delle prime due già in estate. La classifica ora dice anche di più: il Palermo è decimo e quindi ad essere state sottovalutate non sono state solo la Ternana e il Bari” scrive il quotidiano.





“Quando si sottolineavano le mancanze e i ritardi con cui è stata costruita la squadra, per tutta risposta sono arrivate porte chiuse in faccia. Nessun problema, siamo andati avanti. Ma adesso ci aspetteremmo un intervento sul mercato per rimediare agli errori di valutazione”.