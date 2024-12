Gds: “Palermo. Prove tecniche di Natale: base per l’albero e luminarie”

Palermo inizia a respirare l’atmosfera natalizia, con il centro città che si prepara ad accogliere le festività con luminarie, decorazioni e iniziative per grandi e piccini. Nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia, si raccontano i primi allestimenti che stanno trasformando le strade di via Libertà, Ruggero Settimo e Maqueda in un percorso illuminato dedicato a Santa Rosalia, mentre piazza Politeama si prepara a ospitare l’imponente albero di Natale, simbolo della celebrazione cittadina.

L’albero, alto 18 metri e con un costo di circa 40 mila euro, sarà decorato con sfere speciali realizzate dai bambini ricoverati in ospedale grazie alla collaborazione con la fondazione Lene Thun. Una “casa dei desideri” prenderà vita attorno all’albero, invitando anche i più piccoli a lasciare i loro sogni e aspirazioni, arricchendo l’atmosfera con un tocco di speranza e umanità.

Tra le altre iniziative, grande attesa per il concerto di San Silvestro, che si terrà in piazza Castelnuovo. Dopo le polemiche dello scorso anno legate alla limitata capienza e all’assenza di megaschermi, si lavora per aumentare il numero di spettatori e garantire un’esperienza migliore. In pole position per esibirsi, il nome di Biagio Antonacci sembra essere il favorito.

In serata, i Quattro Canti si trasformeranno in un’opera d’arte digitale grazie al video mapping della Odd Agency, mentre alla Fiera del Mediterraneo il Villaggio di Natale offrirà attrazioni come la pista di pattinaggio e laboratori creativi per i bambini, rendendo il padiglione 20 un punto di riferimento per le famiglie.