“Cancella tutti gli impegni, mi ritiro dal tennis”: perde con Sinner e annuncia l’addio alla carriera | Distrutto psicologicamente

Annuncio da non credere del tennista, che ha deciso di chiudere la sua carriera dopo la pesante sconfitta con il numero 1 al mondo.

Jannik Sinner ha vissuto una stagione eccezionale. Il ragazzo di San Candido ha vinto praticamente di tutto in questo 2024, consolidando ulteriormente il suo primo posto nel Ranking ATP. In ultima, non per ordine di importanza, è arrivata la seconda Coppa Davis consecutiva, che ha regalato una gioia anche ai suoi compagni di nazionale.

Detto ciò adesso i prossimi impegni per il 23enne arriveranno a gennaio. Ma è proprio in questo mese che dovranno arrivare delle novità importanti sotto alcuni altri punti di vista. Uno in particolare è quello legato al doping, dove il giovane proprio nel mese in questione saprà il suo destino e capirà se subirà una squalifica oppure no.

Al netto di ciò però Sinner è già entrato nella leggenda di questo sport. E di recente una rivelazione a sorpresa non ha fatto altro che aumentare questo status, visto che un tennista il quale ha perso con lui ha deciso di ritirarsi definitivamente. Una scelta che da una sorta di onnipotenza tennistica al classe 2001, che ormai decide anche le carriere altrui.

Ritiro dopo la sconfitta con Sinner

All’inizio della carriera Sinner ovviamente non era ancora un tennista affermato come lo è oggi, e i suoi rivali lo vedevano solamente come un ragazzino in rampa di lancio, che però poteva essere battuto in maniera agevole. E’ questo ciò che ha pensato almeno Steve Johnson, che di recente ha svelato un aneddoto davvero clamoroso.

E’ stato proprio lui infatti a far vincere la seconda partita della sua storia tra i professionisti al ragazzo di San Candido. Ma lo stesso Johnson durante e prima del match ha pensato più volte di poterlo battere agevolmente, vista la sua giovane età, 17 anni, e il fatto che fosse un ragazzo gracile. Ma le cose non sono andate proprio così.

La terribile reazione del tennista

E’ stato proprio Johnson che dopo aver perso con un giovanissimo Sinner, ha reagito molto male alla sconfitta. Questo è ciò che, stando al suo racconto riportato da livetennis.it, avrebbe fatto dopo il match.

”Tornato negli spogliatoi, ho chiamato il mio agente dicendogli di cancellare tutti i miei impegni, che mi ritiravo dal tennis”.