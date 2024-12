Corriere dello Sport: “Cagliari, giorni Felici”

Felici ha mosso i primi passi nella Triestina in Serie C, dove ha collezionato 27 presenze e 4 gol. La svolta è arrivata con il passaggio alla Feralpisalò in Serie B: 36 partite, 4 gol e 5 assist, oltre a due presenze in Coppa Italia, impreziosite da un gol e un assist. Ma tra le tappe fondamentali della sua crescita non si può dimenticare l’esperienza a Palermo, dove ha giocato durante la rinascita del club in Serie D, distinguendosi con prestazioni di livello.

Mattia Felici è l’ultimo talento sbocciato sotto la guida di Davide Nicola. Dopo Zappa e Zortea, il tecnico del Cagliari ha aggiunto il giovane romano alla lista dei suoi “Nicola Boys”, i calciatori che sta valorizzando in un campionato tra i più selettivi al mondo. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, Nicola sta gestendo la rosa con rotazioni intelligenti e mirate, basate sulle prestazioni in allenamento, riuscendo a utilizzare quasi tutti i 26 elementi a disposizione. Una strategia che permette non solo di sfruttare al meglio le potenzialità della squadra, ma anche di mantenere alta la concentrazione e l’umore dello spogliatoio.

La rivelazione: Felici contro il Verona

Felici è stato uno dei protagonisti della vittoria contro il Verona, fornendo l’assist decisivo per Roberto Piccoli, autore del gol vittoria. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’azione è stata frutto di uno splendido doppio scambio con Makoumbou, seguito da una serie di accelerazioni e spunti sulla fascia. Felici ha brillato sia a sinistra, dove è stato inizialmente schierato, che a destra, dopo l’ingresso di Obert. A fine gara, il 23enne non ha nascosto la sua soddisfazione: “Sono contento. La classifica è migliore, ma dobbiamo restare concentrati. L’assist? Ho Piccoli al fantacalcio”, ha scherzato Felici.

Davide Nicola ha speso parole significative per lui: “Felici è un giocatore in crescita, con qualità tecniche e fisiche importanti. Ha bisogno di tempo e fiducia, ma ha tutto per ritagliarsi uno spazio significativo”.

Una carriera in ascesa

Felici ha mosso i primi passi nella Triestina in Serie C, dove ha collezionato 27 presenze e 4 gol. La svolta è arrivata con il passaggio alla Feralpisalò in Serie B: 36 partite, 4 gol e 5 assist, oltre a due presenze in Coppa Italia, impreziosite da un gol e un assist. Come riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Bonato ha notato il talento di Felici e ha deciso di portarlo al Cagliari, prelevandolo dalla Feralpisalò, nel frattempo retrocessa in Serie C.

Adattabilità e polivalenza

Nella sfida con il Verona, Felici ha mostrato grande capacità di adattamento, spostandosi con disinvoltura da una fascia all’altra. In carriera ha ricoperto diversi ruoli: 46 partite da ala sinistra, 15 da centrocampista di sinistra, 14 da ala destra e, in alcune occasioni, anche da seconda punta, centrocampista di destra e prima punta. In totale, Felici ha segnato 21 gol nei campionati professionistici, confermando il suo feeling con la rete.

Come conclude il Corriere dello Sport, Felici rappresenta un jolly prezioso per il Cagliari, un giocatore versatile che può fare la differenza sia in fase offensiva che in copertura. Sotto la guida di Nicola, il giovane talento romano sembra destinato a diventare un punto fermo della squadra sarda.