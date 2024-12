Gds: “Palermo Auto forzate e risse, notti fuori controllo”

L’edizione odierna del Giornale di Sicilia pone l’accento sull’escalation di violenze e furti che hanno caratterizzato il fine settimana a Palermo, alimentando un crescente senso di insicurezza tra i cittadini. Dalle scorribande di ladri nella zona della Statua, dove sono state prese di mira oltre trenta auto, ai furti in ristoranti e distributori di benzina, passando per una violenta rissa nella discoteca Shazam all’Acquasanta, la cronaca racconta una città sempre più sotto pressione sul fronte della sicurezza.

Nel cuore della movida palermitana, la discoteca Shazam è stata teatro di una rissa che ha visto coinvolti una trentina di giovani. Cinque buttafuori sono rimasti feriti, con prognosi che vanno dalla frattura del setto nasale a quella della mandibola. Le forze dell’ordine, intervenute sul posto, stanno ora indagando per identificare i responsabili, analizzando le immagini della videosorveglianza e raccogliendo testimonianze. Questo episodio, purtroppo, non è il primo a coinvolgere il locale, già in passato al centro di episodi di violenza e caos.

La zona della Statua, invece, è stata bersagliata da raid notturni con decine di auto vandalizzate e una Toyota Yaris rubata. I cittadini, esasperati, si sono riversati nelle caserme per presentare denunce e avviare le pratiche assicurative. Tra i racconti di danni e furti, emerge la frustrazione di chi si trova costretto a subire continuamente questi atti criminosi.

Non meno preoccupanti i furti messi a segno nel ristorante Top Bistrot di via del Vespro e in due distributori di benzina in viale Michelangelo. Bottino: denaro, computer e altri oggetti. Gli investigatori non escludono che dietro questi episodi possano esserci tossicodipendenti alla ricerca di denaro per acquistare droga, ma al momento non ci sono conferme definitive.

L’edizione di oggi offre una panoramica completa su questi eventi, evidenziando una realtà cittadina che richiede interventi mirati e un potenziamento della sicurezza.