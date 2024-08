Gds: “Palermo, prezzo alto e concorrenza. Affari Allende e Crnac in salita”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e sugli affari Allende e Crnac.

Uno dei ruoli che richiede un intervento urgente è quello dell’attaccante. De Sanctis sta esplorando il mercato, soprattutto quello estero, per individuare un giocatore che possa rinforzare il Palermo senza richiedere un investimento eccessivo. L’obiettivo è trovare un attaccante di qualità che possa ricoprire sia il ruolo di esterno che di prima punta, pur sapendo che arriverebbe come terza scelta.

Tra i nomi in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo ci sono Crnac e Allende. Tuttavia, il costo dei cartellini e la concorrenza di altri club rappresentano ostacoli significativi. Il Werder Brema, ad esempio, è disposto a offrire al Rakow i 6 milioni richiesti per Crnac, cifra che il Palermo non intende pareggiare, preferendo formule come il prestito oneroso o un acquisto definitivo per un massimo di 3 milioni.

Situazione analoga per Allende, che il Celta Vigo è disposto a cedere. Tuttavia, il Leganes, appena promosso in Liga, sembra essere in pole position per l’argentino, che a gennaio è costato al Celta 4,5 milioni.

La settimana si preannuncia molto intensa, con il Palermo determinato a chiudere tutte le operazioni prima del prossimo match di campionato.