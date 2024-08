Gds: “Il mercato del Palermo è tutt’altro che concluso. Cosa cercano i rosa in difesa”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo non ancora concluso.

Il mercato del Palermo è tutt’altro che concluso, e la sconfitta contro il Brescia ha messo in luce alcune lacune nell’organico, che risulta ancora incompleto sia sul piano numerico che qualitativo.

Oltre a dover valutare la situazione di Gomis e un eventuale intervento nel reparto portieri, appare chiaro che alla squadra manca un leader carismatico al centro della difesa. De Sanctis è da settimane alla ricerca di un difensore centrale che possa affiancare uno dei due mancini, Nikolaou o Ceccaroni. L’assenza di Lucioni si fa sentire non solo per questioni tecnico-tattiche, ma anche per la sua esperienza e leadership. Sebbene Nedelcearu abbia offerto una prestazione discreta, il Palermo ha bisogno di un difensore che possa essere un vero e proprio trascinatore, ruolo attualmente scoperto.

La pista che porta a Ferrari è complicata dal fatto che il giocatore è mancino, ma il Palermo sta cercando di convincere Ceccherini a lasciare Verona e la Serie A per trasferirsi in rosanero. La concorrenza della Cremonese rende l’operazione difficile, ma se non dovesse andare a buon fine, De Sanctis continuerà la ricerca di un difensore centrale, eventualmente anche dal mercato estero, come è avvenuto con Appuah. In parallelo, la cessione di Graves alla Reggiana è ormai imminente e dovrebbe concretizzarsi entro la settimana.

Per quanto riguarda la fascia sinistra, il Palermo sembra intenzionato a non aggiungere un nuovo concorrente per Lund, preferendo sfruttare la duttilità di Buttaro o Pierozzi, capaci di adattarsi a quel ruolo. Tuttavia, le priorità potrebbero cambiare dopo la partita di venerdì scorso, ma per ora l’attenzione è focalizzata su altri ruoli prima di intervenire sul terzino sinistro.