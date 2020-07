Un nome che nelle ultime ore ha preso quota per la panchina del Palermo. Secondo quanto riporta “Gds.it”, ci sarebbe anche il nome di Giuseppe Raffaele per la corsa alla guida della squadra rosanero. Raffaele, nato a Barcellona Pozzo di Gotto, è un grande conoscitore della serie C e in particolare del girone meridionale, un allenatore giovane, uno che mangia pane e calcio, esprime un calcio divertente e offensivo.