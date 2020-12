L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla rapina ai danni di un 24enne che usciva dal negozio Gucci di via Libertà con 25 mila euro in contanti.

Un’imprudenza che gli è costata cara. Il facoltoso ragazzo è stato affrontato da un rapinatore che non ha esitato a sferrargli un pugno per portargli via la borsetta in cui era custodito il tesoretto per gli acquisti di Natale.





Al momento di pagare, avrebbe estratto un rotolo di banconote da una pochette, forse notati da qualcuno all’esterno del negozio in cerca di vittime.