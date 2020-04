L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla riapertura, riportando le dichiarazioni di Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo: «Possiamo pensare alla fase 2 solo se abbiamo ben presente che poi non necessariamente c’è la fase 3, ma si può ripiombare alla fase 1. Il tema della sicurezza sanitaria è fondamentale soprattutto in chiave di accesso e di fruibilità dei servizi. Dobbiamo ripartire, certamente. Turismo? La campagna di promozione con Enit sarà di comunicare la bellezza di Palermo accoppiandola a una cosa buona. Estate e Mondello? Si deve trovare un sistema e mettere in piedi una organizzazione tale che possa dare la sicurezza estrema agli avventori. Oppure la vedo dura. Movida? Siamo riusciti nell’impresa impossibile di mettere in regola il mercato ortofrutticolo. Dobbiamo rivoluzionare il nostro approccio alle cose. Ognuno di noi deve essere una nuova start up».