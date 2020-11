L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla partenza horror del Palermo.

L’ultima volta in cui i rosanero non hanno centrato la vittoria in nessuna delle prime sei giornate di campionato è stata nella stagione 1980/81, quella della penalizzazione di cinque punti a causa dello scandalo “Totonero”, poi conclusasi con la salvezza in extremis in Serie B.





L’occasione arriva oggi contro la Juve Stabia: vincere per non pareggiare il primato di quarant’anni fa.